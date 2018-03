Carlos Tavares já assumiu funções na Caixa Económica Montepio Geral (CEMG), acumulando as funções de chairman e temporariamente também de CEO da instituição financeira. O ex-presidente da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) sucede a Félix Morgado, que assumiu funções em 2015 e cujo mandato terminaria no final do banco, mas por divergências com Tomás Correia, presidente da Associação Mutualista Montepio Geral, dono do banco, saiu mais cedo do cargo.

Félix Morgado atribui a saída da presidência executiva do Montepio ao facto de ter sido fiel aos princípios e por não ter cedido a «interesses», revelou numa carta de despedida aos trabalhadores. «Teria sido mais fácil acomodar pedidos ou ceder a promessas», acrescentou.

A nova administração do banco assumiu funções sem ainda ter sido fechado o negócio com a Santa Casa. De acordo com o provedor, a operação estará concluída nas próximas semanas e «entrará numa dimensão que está em linha com o que a própria associação mutualista decidiu na semana passada de autorizar a direção da mutualista a alienar até 2% do seu capital».