A agência de notícias norte-americana Associated-Press relata este sábado o incidente com o copiloto português. De acordo com a AP, foi um funcionário do aeroporto que alertou para o comportamento do copiloto, que "cambaleava e cheirava a álcool".

Após avisar as autoridades aeroportuárias, o voo foi cancelado. "O voo TP523 de Estugarda para Lisboa, operado pela Portugália, foi ontem cancelado, devido a incapacidade do copiloto. A companhia abrirá um processo de inquérito interno e atuará em conformidade, tomando as medidas necessárias e consequentes, e pede desde já desculpas aos passageiros pelo transtorno provocado", diz a TAP.

Segundo fonte aeronáutica em declarações à agência Lusa, o piloto "vai ficar suspenso até à conclusão do inquérito".

O avião estava previsto levantar às 18h50 de Estugarda e aterrar em Lisboa às 20h50 de sexta-feira.