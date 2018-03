Durante 2017, uma equipa de técnicos percorreu o país numa carrinha com uma missão especial na bagagem. O projeto, chamado “Roteiro da Cidadania em Portugal” - uma ideia da Animar (Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local) apoiada pela secretaria de Estado para a Cidadania e Igualdade –, pôs as comunidades a pensar sobre a igualdade de género, violência doméstica, o ativismo na sociedade e, no fundo, o que é isto de ser cidadão. Na próxima segunda-feira, dia 26 de março, o livro que junta as principais conclusões e momentos de um ano de trabalhos – que chegaram a 80% do território – é apresentado na Atmosfera m, no Porto, pelas 16h00. E a publicação, da responsabilidade do Espaço t, plasma, por si só, o caminho percorrido ao longo do ano, já que se trata de uma publicação uma em Braille, negro e áudio.

Paralelamente a este projeto, que envolveu “o Estado e Poder Local, instituições do terceiro setor, empresas, Escolas, entre muitas outras”, foram criados 10 grupos de trabalho “com o propósito de participadamente se refletir em torno de 10 eixos considerados prioritários, tais como Cidadania, Saúde e Qualidade de Vida, Combate às Desigualdades, Trabalho Digno e Crescimento Económico, Interculturalidade, Luta Contra a Pobreza e Exclusão Social, Instituições Eficazes e Inclusivas| Participação e Democracia Local, Territórios Sustentáveis, Ambiente e Bem-Estar, Igualdade do Género”, sublinha a organização em comunicado enviado às redações.

