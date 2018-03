Vários jornais locais avançam que uma das vítimas mortais é um funcionário do talho do supermercado em causa.

O suspeito encontra-se barricado dentro do supermercado, estando apenas sozinho com um polícia. O homem já era, de acordo com informações adiantadas pelos media locais, conhecido pelas autoridades.

O Ministério do Interior francês confirma quatro vítimas mortais e três feridos, um deles grave, dentro do supermercado. Mas ao que tudo indica haverá ainda uma terceira vítima mortal, com um tiro na cabeça, antes do sequestro.

Tudo aconteceu ao início desta manhã, na cidade de Carcassone, quando um polícia fazia ‘jogging’ com outros três, a cerca de 10 quilómetros do supermercado, e foi alvejado. O polícia, atingido num ombro, está livre de perigo.

No entanto, as autoridades ainda não conseguem dizer se ambos os incidentes estão relacionados: o primeiro polícia baleado e os reféns no supermercado.

As autoridades locais anunciaram, através das redes sociais, que a área estava isolada e pediram à população que "facilite o acesso às forças de segurança".

Recorde-se que França continua em estado de alerta, desde os atentados de Paris e da redação do jornal Charlie Hebdo”.