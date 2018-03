Está em curso uma enorme operação policial num supermercado de Trébes, no sul de França, depois de um homem, que alega pertencer ao Estado Islâmico, ter feito vários reféns.

Além disso, as autoridades já informaram que o suspeito disparou contra um polícia em Carcassonne, cidade que fica a cerca de dez quilómetros do supermercado onde estão os reféns e, de acordo com a Reuters, haverá ainda uma vítima mortal.

O primeiro-ministro francês, Édouard Philippe, já confirmou o incidente e indica que é uma situação “grave”. Também o ministro de Estado e da Administração Interna, Gérard Collomb, disse estar já reunido para averiguar ponto da situação.

Também o comandante da Gendarmerie local, Jean-Valéry Letterman, disse à France Presse que, pelo menos, uma a duas pessoas foram atingidas por balas. "Temos infelizmente a suspeita de que há mortes, mas não podemos fazer chegar um médico ao local para o confirmar".

Os vários meios de comunicação locais, que citam a Procuradoria de Carcassonnes, diz que o suspeito, que se encontra armado, jurou fidelidade ao Daesh.

De acordo com o jornal francês Le Figaro, o homem entrou no supermercado pelas 11h15 locais (10h15 em Lisboa).

⚠️ Intervention de police en cours à #Trèbes dans l'#Aude. La priorité est à l'intervention des forces de police et de secours. Plus d'informations à venir sur ce compte, ne diffusez pas de rumeurs ⬇️ pic.twitter.com/M2t4mLccG0 — Ministère de l'Intérieur (@Place_Beauvau) 23 de março de 2018





#Trèbes : je fais un point de situation en visioconférence avec nos forces de sécurité depuis l’École Nationale Supérieure de Police où j’étais ce matin en déplacement. pic.twitter.com/Nj0PEim60k — Gérard Collomb (@gerardcollomb) 23 de março de 2018





Em atualização