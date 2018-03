Todas as albufeiras do país estão hoje om mais água do que há um ano, referiu esta quinta-feira, o ministro do Ambiente, João Matos Fernandes: "Há uma semana havia ainda albufeiras a sul com menos água do que no ano passado. Hoje isso já não existe, todas as albufeiras têm mais água", disse o ministro aos jornalistas no âmbito de uma cerimónia para assinalar o Dia Mundial da Água.

O ministro falava à margem de uma cerimónia para assinalar o Dia Mundial da Água e, em declarações aos jornalistas ali presentes, adiantou ainda que "a água não vai faltar nas torneias de ninguém este ano". Porém deixou um alerta: "Vai haver seca" de novo ao longo deste ano.

João Matos Fernandes disse que o Governo está a ponderar o aproveitamento das chamadas "águas cinzentas" - águas que depois de tratadas podem ser utilizadas, não para consumo, mas sim para autoclismos. “É cedo para dizer se se vai tornar obrigatório esse aproveitamento, mas é uma questão que está a ser pensada” afirmou o ministro.

Recorde-se que, na semana passada, apesar de ter caído muita chuva em todo o país, as bacias hidrográficas ainda eram um caso preocupante, sendo que tinham "menos água do que é comum" para esta época do ano.