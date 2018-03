“A maquilhagem deve ser discreta, o batom e sombras em cores nude, base, lápis e rímel adequados à fisionomia de cada pessoa” e “não podem ser usados piercings, joias, tatuagens de qualquer tipo em locais visíveis do corpo.” Estas são algumas das medidas que a administração do Hospital de Cascais aprovou num novo “regulamento interno de utilização e conservação do fardamento e cacifo”, ontem denunciado ao i pelo Sindicato dos Médicos da Zona Sul, que o descreve como “um exemplo escandaloso de prepotência e de militarização da vida hospitalar”.

A par dessas medidas, o sindicato denuncia ainda que, “na entrega da farda, o hospital impute os custos de ‘arranjos necessários para adaptação à estrutura de cada pessoa’ ao trabalhador”. O sindicato contesta também “toda a burocracia no pedido de uma farda antes do seu ‘período de vida útil’ (24 meses) e a obrigatoriedade da limpeza ser feita pelos trabalhadores e não pelos serviços do hospital”.

Para o sindicato, “estão em causa a liberdade e a individualidade dos trabalhadores daquela unidade hospitalar”. O i tentou obter uma reação junto da administração do hospital, mas a entidade não se mostrou disponível para comentar.