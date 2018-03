O Supremo Tribunal Federal do Brasil decidiu adiar a decisão do recurso do “habeas corpus” preventivo de Lula da Silva, o que significa que o Presidente brasileiro não será preso até, pelo menos, dia 4 de abril, dia em que será julgado o recurso novamente.

Lula da Silva foi condenado a 12 anos de prisão pelo Tribunal Regional Federal por corrupção e branqueamento de capitais.

Em atualização