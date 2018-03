A polícia de Tempe, no Arizona, divulgou o vídeo do atropelamento mortal que envolveu um carro autónomo da Uber.

As imagens mostram o momento imediatamente anterior à colisão do carro com a mulher que atravessava a estrada. A sequência mostra também o interior do automóvel, revelando que a mulher que seguia dentro do carro estava distraída e não estava a olhar para a estrada.

A mulher atropelada foi levada para o hospital, mas acabou por não resistir aos ferimentos.

Recorde-se que a Uber colocou na estrada em algumas cidades norte-americanas os carros que operam autonomamente, sem necessidade de ser operado por um condutor, para fazer testes.

Tempe Police Vehicular Crimes Unit is actively investigating

the details of this incident that occurred on March 18th. We will provide updated information regarding the investigation once it is available. pic.twitter.com/2dVP72TziQ