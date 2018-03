Rui Rio vai mesmo realizar o seu primeiro Conselho Nacional como líder do PSD no Porto.

O presidente social-democrata já deu mostras de que quer descentralizar a forma como o partido funciona e este será mais um sinal. Não é a primeira vez que um líder decide convocar este órgão para um local fora de Lisboa, mas já há muitos anos que o Conselho Nacional não saía da capital.

Os membros do Conselho Nacional ficaram a saber esta quinta-feira que a reunião terá lugar no dia 3 de abril, no Sheraton do Porto, a cidade onde vive Rui Rio e onde tem já um gabinete de trabalho – na sede da distrital do partido – onde tenciona passar pelo menos dois dias por semana.

A reunião que tem a “análise da situação política” na ordem de trabalhos servirá também para eleger José Silvano, o homem indicado por Rio para suceder a Feliciano Barreiras Duarte no lugar de secretário-geral do partido.

Rui Rio, que concorreu a este órgão com uma lista conjunta com Pedro Santana Lopes, não tem maioria no Conselho Nacional. Mas várias fontes ouvidas pelo i antecipam que Silvano não deverá ter grandes problemas em conseguir o número de votos necessário para ser eleito.

Os apoiantes de Rio destacam as qualidades conciliadores de José Silvano e os críticos admitem que é um nome sem anticorpos no partido.