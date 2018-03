No dia em que arrancou a greve dos enfermeiros – que se prolonga até amanhã -, foi lançado na Internet um site que revela o mal-estar que ainda se vive dentro da classe, nomeadamente o descontentamento face aos responsáveis da Ordem dos Enfermeiros.

“Escrevo isto para que se entenda o quão mal anda a Ordem e como andamos todos entregues a pessoas que realmente estão a querer tomar rumos errados e a “ocultar” o que não devem”, lê-se no site Enfermagem Portugal , que volta a trazer à luz do dia as polémicas que envolveram a bastonária Ana Rita Cavaco - uma delas é a acusações da vice-bastonária, Graça Machado, de que Ana Rita Cavaco recebia milhares de euros indevidamente.

“O que se passa aqui é que a senhora bastonária, durante algum tempo, andou a usufruiu de alguns quilómetros falseados, de algumas custas que não são realmente legais e eu aborreci-me com a situação e a senhora bastonária decidiu, simplesmente, difamar-me. Neste momento, temos em curso alguns processos-crime contra a bastonária e a Ordem dos Enfermeiros”, disse à Rádio Renascença, em março do ano passado, Graça Machado, respondendo ao inquérito disciplinar de que tinha sido alvo.

O site refere ainda outras polémicas que envolveram a bastonária, como as declarações relacionadas com a eutanásia – O Ministério Público anunciou em fevereiro de 2016 que ia abrir um inquérito sequência das declarações de Ana Rita Cavaco, que denunciou, na Renascença, casos de eutanásia nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde.

Um dos últimos casos que envolveu a responsável da Ordem foi a troca de acusações com a administração do Centro Hospitalar de São João, no Porto: na altura, a bastonária enviou uma carta ao ministro da Saúde a pedir a demissão da enfermeira-diretora daquele centro hospital no Porto, pelo facto de a mesma se encontrar a frequentar um doutoramento e “ignorar” as suas tarefas naquela unidade hospitalar. Ana Rita Cavaco disse ainda que a enfermeira em causa a tentou agredir. O conselho de administração do centro hospitalar negou qualquer incompatibilidade de funções e acusou a bastonária de mentir. “Esta acusação é completamente falsa e só é possível por parte de uma personalidade narcísica a quem os espelhos negam a sua realidade. A Srª Bastonária é mentirosa e a prova dos factos ser-lhe-á exigida noutros fóruns”, lê-se na carta enviada pela administração na altura.

"A única coisa que peço é justiça, esta senhora seja escortinada pela justiça e que se realmente entenda o que se passa na Ordem. Ser capa dos jornais, abrir noticiários não é o sinónimo de ser Enfermeiro!", lê-se na página Enfermagem Portugal.

Este site foi lançado no primeiro dia da greve dos enfermeiros, que se prolonga até amanhã. Numa entrevista ao i, o presidente do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, José Carlos Martins, explicou que “a ausência de solução para vários problemas criou um enorme descontentamento e indignação dos enfermeiros. O Ministério da Saúde, o Ministério das Finanças e o governo como um todo não dão resposta”, o que é encarado pelos enfermeiros como um desrespeito.

“O não pagamento deste suplemento remuneratório é apenas um dos pontos que nos levam a esta greve. O governo já nos deu conhecimento do texto legislativo que está para publicação, pelo que parece estar agora a avançar. Há questões mais amplas em que não há sinais disso, como o descongelamento das progressões na carreira com a contagem dos pontos justamente devidos a todos os enfermeiros independentemente do tipo de contrato de trabalho”, disse ao i.