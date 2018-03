Diz-se que teremos novos superalimentos como tiger nuts, cogumelos-chaga , sementes de melancia…

Eu gosto muito de apostar nos simples e acessíveis e, por isso, na minha última visita ao supermercado não resisti a umas boas favas. A minha bisavó plantava na sua machamba, mas eu tive de contentar-me com as congeladas. Aproveito para relembrar que os vegetais congelados são recolhidos no pico de maturação e são transferidos de imediato para um centro onde se realiza o branqueamento. Este processo - pelo qual a planta é imersa em água fervente para limpar e remover bactérias e outros microrganismos - pretende preservar as suas propriedades originais. Diz-se que a fava é a planta que há mais tempo se cultiva no mundo e o seu consumo vai da Itália ao Egito e da Índia à China.

Cheia de nutrientes que fornecem energia ao organismo, a fava ainda carrega altas taxas de ferro, vitamina do complexo B e magnésio. Rica em potássio, sal que é responsável por controlar a pressão arterial, esta leguminosa ainda evita problemas cardíacos e ameniza o stresse e a irritabilidade.

Peguei numa das receitas que talvez estejam no património nacional português, as ervilhas com ovos escalfados, dei-lhe a volta e ficámos com um prato vegetariano.

Favas com Ovos Escalfados & Tofu

Ingredientes

1 pacote de favas de 500 g; 2 c. de sopa de azeite; 1 cebola picadinha; 1 colher de paprika fumada; 2 dentes de alho negro (pode usar o normal); 2 tomates maduros e pelados; 4 ovos ; tofu; q.b. pimenta-preta de moinho; q.b. flor de sal; salsa fresca; cebolinho (opcional); malaguetas (opcional)

Método

1. Coloque as favas em água para descongelarem.

2. Aqueça o azeite num tacho,

3. Junte a cebola, a paprika fumada e os dentes de alho finamente picados.

4. Refogue cerca de 5 minutos e adicione o tomate cortado em cubos pequenos (pode passar com a 123).

5. Junte as favas, tape o tacho e deixe cozinhar mais 5 minutos, sensivelmente.

6. Tempere com o sal, mexa e abra os ovos para dentro do cozinhado.

7. Deixe cozinhar um pouco, tendo atenção para que as gemas não solidifiquem.

8. Retire do lume, coloque cubinhos de tofu, moa um pouco de pimenta-preta, a salsinha fresca e, se desejar, cebolinho. Sirva de imediato.