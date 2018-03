Donald Trump assinou esta quinta-feira um documento que permite aos Estados Unidos da América aplicar taxas sobre as importações de produtos chineses. Impacto das tarifas pode chegar aos 60 mil milhões de euros.

Esta medida foi confirmada pelo presidente norte-americano que diz que a sua decisão está relacionada com a reciprocidade: “se eles nos cobram, nós também lhes cobramos o mesmo”.

Dentro de 15 dias, o organismo que coordena as trocas comerciais irá apresentar uma lista dos produtos que irão pagar taxas mais altas.

A União Europeia, Argentina, Brasil, Austrália e Coreia do Sul estão isentos, embora o presidente norte-americano ter admitido que é preciso rever os acordos.

.@POTUS: "We're doing things for this country that should've been done for many, many years." pic.twitter.com/cZrsL0qMQf