O setor da hotelaria manteve o crescimento em janeiro, segundo a Associação da Hotelaria de Portugal.

A Madeira (69%), Lisboa (60%) e Grande Porto (47%) foram os destinos que registaram uma maior taxa de ocupação. No geral, a taxa de ocupação subiu para 48%.

O preço médio por quarto ocupado fixou-se nos 71 euros, o que representa um crescimento de 11% face ao período homólogo do ano passado. Neste indicador, as categorias quatro e cinco estrelas foram as que mais cresceram, com uma subida de 11% e 10%, respetivamente.

“Como já era expectável, abrimos o ano de 2018 a registar crescimentos em linha com os que se verificaram no ano de 2017. Claro que a 'marca' da sazonalidade é significativa, como os resultados absolutos demonstram", refere Cristina Siza Vieira, presidente executiva da Associação da Hotelaria de Portugal.