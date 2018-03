Esta quinta-feira, a marca de cadeirinhas de bebé Britaz Römer alertou para um potencial problema de segurança nas cadeiras do modelo Dualfix.

A marca refere, em comunicado, que o problema só afeta as cadeiras que foram colocadas à venda entre 3 de novembro de 2017 e 22 de março deste ano.

No mesmo documento, a empresa refere também não haver registos de acidentes relacionados com o problema e que apenas uma fração das cadeiras poderá estar danificada. No entanto, como precaução, a marca decidiu retirar o produto do mercado, depois de as cadeiras, durante os testes, não corresponderem aos padrões de segurança.

A empresa disponibilizou também um site que ajuda os clientes a identificarem se a cadeira que adquiriram tem algum defeito.