Um estudo, realizado por investigadores da Universidade de Emory, na Geórgia, revelou que o aumento do risco de sofrer um ataque cardíaco está ligado ao consumo de refrigerantes.

Segundo o estudo, um adulto com cerca de 45 anos que, em média, beba duas latas de refrigerantes por dia, duplica o risco de vir a sofrer um ataque cardíaco.

Os investigadores também tentaram relacionar o consumo de comidas ricas em açúcar com problemas cardíacos, mas os resultaram não foram os mesmos que as bebidas. O facto de as bebidas não terem nutrientes suficientes para metabolizar o açúcar leva a que estas aumentem o risco de ataque cardíaco. No entanto, o mesmo não se verifica com as comidas porque estas contém nutrientes capazes de metabolizar o açúcar.