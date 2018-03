José Silva Peneda vai integrar a liderança do Conselho Consultivo para o desenvolvimento dos recursos humanos e das relações laborais da operadora Altice. O antigo ministro do Emprego e antigo Presidente do Conselho Económico e Social junta-se assim a João Proença na presidência do novo órgão consultivo.

“Foi com o maior gosto que aceitei o convite por parte da Altice Portugal para participar neste projeto inovador que tem como objetivos principais a valorização dos seus trabalhadores e criação de condições para o estabelecimento de plataformas de compromisso”, explicou Silva Peneda.

O Conselho Consultivo terá a competência de emitir propostas, pareceres e reflexões sobre questões levantadas pelo Comité Executivo da Altice Portugal e poderá ainda pronunciar-se, por sua iniciativa, sobre temas estratégicos de Recursos Humanos e Relações Laborais.

João Proença destaca a inovação trazida por este órgão de consulta da Administração da Altice Portugal. “É um desafio aliciante pelo caráter inovador deste Conselho, mas também pelos objetivos que estão explícitos: valorização dos trabalhadores e desenvolvimento das relações laborais”, afirmou o antigo líder da UGT.