Promover a inclusão financeira

Amanhã, em Díli, reúnem-se os representantes dos ministros das Comunicações da CPLP para finalizar a proposta de Agenda Digital para a CPLP.

Já aqui falei várias vezes deste projeto que se iniciou há cerca de dois anos em Maputo, por ocasião da ix Reunião dos Ministros das Comunicações da CPLP.

Desde então, este projeto e o trabalho nele integrado têm vindo a alargar-se e a recolher cada vez mais contributos e adeptos. A ideia de ter uma agenda que sirva de chapéu aos diversos setores de atividade parece reunir consenso e, dia após dia, é cada vez maior o número de interessados em participar. Desde o grupo de e-Gov, que desde cedo se juntou a esta iniciativa, até à Confederação Empresarial da CPLP (CE-CPLP), que já a colocou na sua agenda, muitos têm sido os interessados. A razão, no meu entender, é que efetivamente podemos ter em mãos uma ferramenta que projete o potencial de desenvolvimento dos membros da CPLP e defina uma nova forma de cooperação no seio da organização.

Lá fora, na União Internacional das Telecomunicações, a ideia também foi amplamente abraçada. É, aliás, desta agência das Nações Unidas que sai o primeiro apoio financeiro para o desenvolvimento deste trabalho.

Estamos na reta final e nos últimos detalhes do documento que irá ser colocado a discussão na reunião de ministros de junho próximo, em Malabo.

Outro dado importante é que todos os países já confirmaram a presença, um sinal claro de interesse e envolvimento. Este tipo de projetos tem dois momentos críticos: o primeiro, na sua conceção e na dificuldade em definir e balizar bem os limites do trabalho; e o segundo, no final da elaboração da proposta e na criação de consensos.

O primeiro momento foi relativamente fácil de ultrapassar, tendo todos os intervenientes facilmente acordado na génese do projeto. Entramos agora na última fase e a esperança é que haja boa vontade e flexibilidade negocial por parte dos intervenientes que permitam concluir o documento. Lá estarei, a coordenar os trabalhos e a tentar estabelecer pontes e entendimentos, mas confiante de que o interesse comum se vai sobrepor e agregar todas as ideias.

Outro dado interessante é um acordo alargado para que, caso venha a ser aprovada, a agenda digital seja levada à Cimeira de Chefes de Estado da CPLP, que se realizará em Cabo Verde, em julho. Este é o desejo da CPLP e é também o desejo dos principais intervenientes, dos quais se salienta a CE-CPLP, cujo interesse reside sobretudo numa proposta concreta de promoção da inclusão financeira.

A proposta que estará em cima da mesa é a criação de uma plataforma de serviços digitais constituída por um fundo de investimento e de uma criptomoeda, com base na tecnologia blockchain, que permita o pagamento digital sem fronteiras. No centro da proposta está a criação de um sistema de pagamento no espaço da CPLP.

A corrente e complexa digitalização dos serviços traz consigo a crescente importância que é dada ao comércio eletrónico. Neste sentido, a transação de bens de bens e serviços através de um computador mediado por uma rede informática permite maior rapidez nas transações, maior inclusão social e a prática de preços mais baixos. Acresce que, por outro lado, é cada vez mais evidente que uma das principais indústrias do futuro será a do entretenimento digital, sendo esta também uma das áreas que esta proposta tenta agrupar. Criar uma criptomoeda que seja um meio de pagamento seguro e acessível a todos os cidadãos da comunidade de língua portuguesa pode ser a solução, uma moeda estável que consiga superar os desafios da adoção e que seja a principal moeda de uso para o comercio eletrónico pelos consumidores e empresas do espaço CPLP.

É uma matéria complexa e que ainda encontra bastantes resistências. Mas a única forma de tirar partido dela é percebê-la, regulá-la e disponibilizá-la à nossa comunidade de forma segura, lícita, transparente e regrada.

Acredito que pode ser uma solução para a falta de inclusão financeira que ainda se faz sentir, de forma genérica, em todos os membros da CPLP.

Uma vez mais, a CPLP tem uma oportunidade de ser inovadora, disruptiva e construtiva.

