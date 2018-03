Crónica sobre um desastre à espera de acontecer

Procure-se também informação sobre a tal nova entidade de chefia que o relatório de Pedrógão entendia fundamental e que, aliás, já foi devidamente anunciada, e sobre a mesma encontra-se nada!

Num enunciado relativamente extenso de questões que contribuíram para o resultado absolutamente ímpar que decorreu de dois incêndios do ano passado (e é necessário salientar que num histórico infelizmente longo, e até à escala mundial, o número de mortes causados pelos incêndios do ano passado é inquietante, esmagador e excessivo no confronto com todos os registos anteriores), o que vem referido – nas partes que se conhecem dos relatórios dos peritos – é que a falta da limpeza das matas será um, e porventura nem sequer o mais importante, factor a atender no que se refere à prevenção de incêndios ou às causas que concorreram para tais resultados de excepção.

Aliás, reconhecendo obviamente a manifesta utilidade que a referida medida, tomada em tempo útil ou na altura certa, terá para a defesa das casas e da circulação nas zonas potencialmente afectáveis, nem por isso todo este grande alarido à volta do tema pode deixar de nos fazer reflectir sobre o facto de – são todos os políticos quem agora o refere –, pese embora esta obrigação das limpezas, imposta há cerca de 12 anos, vir sendo muitíssimo negligenciada pelos proprietários, a verdade é que nunca, até ao ano passado, mais de uma centena de pessoas haviam morrido em ceifas de vidas de números similares, mas espaçadas cerca de três meses uma da outra.

Ou seja, o alarme social gerado pela questão das coimas e da limpeza das extremas que o governo promoveu com grande insensibilidade e alarmismo serviu vários fins, o primeiro dos quais pode bem ser o de bode expiatório e cortina de fumo ao nada que, afinal, este tem para oferecer neste momento às populações no que se refere à estratégia do combate e prevenção dos incêndios.

Aliás, bastará ter presente a intervenção do primeiro-ministro no parlamento, a dias do início da Primavera, sobre a contratação dos meios aéreos para ficarmos a saber que o concurso público não está concluído – aliás, só um quinto dos meios estarão contratados.

Sobre a funcionalidade das comunicações e o SIRESP que Costa contratou, nenhuma novidade sobre a sua substituição por um sistema de comunicações eficaz, fiável e pronto.

Tente-se, por outro lado, procurar na execução orçamental sinais de que há uma sensibilidade acrescida para este problema e que a urgência da matéria exige celeridade prontidão e antecipação, e descobrir-se-á que apenas no primeiro dia de Março foi desbloqueada a verba para se poder iniciar um concurso público (na parte que já ficara deserta 4/5) referente a 40 aeronaves para combate de fogos florestais, e temos a dimensão da vontade política de atalhar o problema do combate aos fogos em tempo.

Se atendermos ao exercício de ficção que o Orçamento do Estado passou a constituir, onde se orçamentam mundos e fundos que depois se cativam na sua execução em percentagens pornográficas, nem valerá a pena tentar descobrir se desse ponto de vista haverá algum sinal que, de alguma forma, nos dê esperanças de que este ano será melhor ou diferente.

E se na senda destas simples constatações é difícil encontrar razões para sorrir, que dizer da tirada do sr. primeiro- -ministro sobre as tragédias e a comunicação social.

Infelizmente, e nem sequer pelas melhores razões, tenho ainda vividamente presente a intervenção absolutamente inqualificável que o sr. PM teve na noite de 15 para 16 de Outubro na sede da Autoridade Nacional de Protecção Civil, aquela em que, enquanto a Beira quase toda ardia ao mesmo tempo que parte do Minho e o Pinhal de Leiria, e meia centena de portugueses caíam mortos, este respondia com a necessidade de resiliência e o costumado enfado às perguntas da jornalista que o confrontava com a óbvia incapacidade e resultados do seu governo e a desprotecção das populações, exigindo-lhe arrogantemente, como se tivesse grande obra para mostrar nesse específico ponto, que não o fizesse rir.

Algures num processo de humanização, incutido à força e muito certamente a contragosto, nas semanas seguintes, Costa pareceu ter encontrado então alguma empatia com as vítimas sob a atenta vigilância de Marcelo.

Passado um ano, com as sondagens a subir, Costa começa a tentar a costumada pós-verdade e um discurso negacionista (como o da falta de contribuição própria no governo que nos levou ao resgate financeiro) e virá certamente experimentar um argumentário onde, provavelmente, nada aconteceu, nenhuma culpa se lhe pode assacar e, naturalmente, a culpa é dos média, que da segunda vez não lhe permitiram mais patranhas como o raio, o downburst, e também já perdera a cumplicidade institucional do PR, a quem disse e este repetiu que tudo o que podia ser feito estava a ser feito.

A verdade é que, antes de os pequenos proprietários do interior sujeitos ao imposto expropriante da limpeza serem acusados de ser culpados do próximo (espera-se que não) desastre de gestão de incêndios do governo, temos de ter presente que das conclusões do último relatório dos fogos de Outubro, que agora começa a ter (pouco) eco, resulta que, independentemente das limpezas das matas, a estratégia de ataque disperso ao fogo, sem se centrar na protecção das populações, foi um erro que, junto com a falta dos meios entretanto desmobilizados, incluídos os aéreos, e que o governo não quis chamar, contribuiu gravemente para este acontecimento trágico para o qual Costa acordou tarde.

Só as matas limpas, refere-se, não teriam resolvido a questão.

Neste ano que corre, do que se percebe, para a prevenção dos incêndios (naquela parte do país onde há poucos votos), ainda só os particulares foram mobilizados com o seu dinheiro, e sob a ameaça das coimas.

A verdade é que ainda nada arde, nem está preparado, mas Costa, parece, já tem a sua cortina de fumo pronta.

