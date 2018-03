"No Facebook da Maria Vieira, um dos seus fãs, num indescritível acesso de pura e inadulterada maldade (aquilo a que os anglo-saxónicos chamam EVIL, não há outra palavra melhor) comenta a terrível execução da Marielle Franco dizendo: 'A mesma que impediu a polícia municipal de andar armada para sua defesa. Temos pena, s** happens, menos uma esquerdalha a consumir oxigénio'. Mesmo que eu fosse de direita, eu apagava isto e expulsava imediatamente este tipo da minha página", escreveu o humorista.

Como já é habitual, Maria Vieira não demorou em responder, tendo afirmando que o humorista é um “pobre e deprimente tipo”, acrescentando ainda que “ após mais uma regurgitação escrita no Facebook por um fulano que diz ser meu amigo (na realidade eu mal o conheço e nunca fui amiga dele, mas enfim, fulanos que passam a vida a mentir é coisa que não falta nos tempos que correm) um fulano que vive infiltrado na RTP, pago pelos impostos dos contribuintes que se recusam a ver os fiascos que ele produz (o útimo dos quais estreou com audiências absolutamente miseráveis e esse terá sido seguramente o motivo pelo qual ele decidiu falar sobre mim, na esperança de alavancar a mediocridade que deu á luz) um tipo que sempre aparece sob a protecção dos amigos que lhe vão arranjando trabalhinho para ele ir pagando a renda".

Começava aqui a troca de mensagens entre os dois e, tal como Maria Vieira, também Nuno Markl voltou a fazer uma publicação, em resposta à atriz.

"Nunca disse em lado algum que era teu amigo, isso é a imprensa que diz e a imprensa inventa muito. Mas sim: tinha um enorme respeito e estima por ti e sempre te tratei bem", disse o humorista.

"Nunca fui teu amigo, mas sempre adorei trabalhar contigo e conversar contigo. Tenho pena que agora sejas isto. E não, felizmente não preciso de polémicas com a Maria Vieira para ser feliz com o meu trabalho. A única coisa que estas polémicas me trazem é a profunda mágoa de ver alguém desaparecer numa nuvem de ódio", terminou Nuno Markl.

No entanto, Maria Vieira não se contentou com a resposta e voltou a comentar a publicação de Markl: "Não tenhas pena de mim, porque aqui, o pobre de espírito és tu, e muitos daqueles que tu achas teus amigos dizem isso mesmo sobre ti e muito pior, quando te vêem pelas costas! Julgavas sim que por chamares a atenção ao que escrevi chamarias em consequência a atenção para a mediocridade televisiva que tens no ar e que os portugueses se recusaram a ver mesmo sendo obrigados a pagar por aquilo que não querem ver! No texto mentiroso e hipócrita que sobre mim escreveste, estão vários comentários de seguidores teus que me desejam a morte! Porque não os apagaste então, se és assim tão fofinho e bem formado ??? Eu não sou «isto», eu sou a Maria Vieira, sou amada, acarinhada e admirada por muita gente em Portugal e no Brasil", concluiu a atriz.