Os enfermeiros estão em greve, por todo o país, durante o dia de hoje e de amanhã (sexta-feira).

O protesto já havia sido anunciado pelo dirigente do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP), José Carlos Martins, e deve-se ao incumprimento dos compromissos assumidos pelo Ministério da Saúde.

Caso o Governo não cumprisse o processo de negociações das carreiras dos enfermeiros, como aconteceu, estes já tinham ‘ameaçado’ parar o setor da saúde durante este mês.

“Estão em cima da mesa todas as formas de luta, incluindo a greve”, explicou ao Jornal Económico um membro da direção do SEP, Guadalupe Simões. “Na reunião de 15 de fevereiro, o Ministério da Saúde informou que não tinha condições para avançar com este plano de contratação, porque de questionar os hospitais sobre as necessidades de reforço de operacionais. Ora, este trabalho já foi feito, e trata-se de uma tentativa de protelar decisões”, acrescentou.

Por falta de garantias do Ministério da Saúde, a greve mantém-se até esta sexta-feira.