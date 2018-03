A Direção Geral da Saúde não divulgou hoje novos dados sobre o surto de sarampo em curso no norte do país, o maior dos últimos anos. Uma mudança na hora do briefing, que até aqui era feito pelas 20h e hoje passou a ser emitido ao final da manhã, fez com que o boletim desta quarta-feira não trouxesse informação nova, uma vez que os dados só são reunidos ao fim da tarde.

O i tentou perceber ao final do dia se havia casos novos, mas não obteve resposta.

Ontem estavam confirmados 62 casos e havia 36 em investigação. De acordo com o boletim divulgado esta manhã, com informação reunida ontem até às 19 horas, estavam internados seis doentes com situação clínica estável, quatro dos quais em investigação.

A DGS reiterou o apelo à vacinação, lembrando algumas informações essenciais sobre a doença.

- O vírus do sarampo é transmitido por contacto direto com as gotículas infeciosas ou por propagação no ar quando a pessoa infetada tosse ou espirra. Os doentes são considerados contagiosos desde 4 dias antes até 4 dias depois do aparecimento da erupção cutânea;

- Os sintomas de sarampo aparecem geralmente entre 10 a 12 dias depois da pessoa ser infetada e começam habitualmente com febre, erupção cutânea (progride da cabeça para o tronco e para as extremidades inferiores), tosse, conjuntivite e corrimento nasal

Se tem sintomas sugestivos de sarampo não se desloque e evite o contacto com outros; ligue para o SNS 24 - 808 24 24 24, recomenda a DGS, recordando ainda que, em pessoas vacinadas a doença pode, eventualmente, surgir com um quadro clínico mais ligeiro e menos contagioso.