A Vodafone do Egito prometeu dar 11 minutos de comunicações grátis a cada cliente por cada golo do avançado egípcio Mohamed Salah ao serviço do Liverpool até ao final da época.

O jornal britânico Mirror fez as contas e chegou à conclusão que cada golo de Salah vai custar cerca de 135 milhões de euros à Vodafone Egito, que tem 43 milhões de clientes naquele país.

Até agora, o número 11 do Liverpool leva 36 golos em 41 jogos.