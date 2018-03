O sobreiro assobiador português ganhou o concurso ‘European of The Year 2018’ e foi eleita a árvore europeia do ano.

O vencedor do concurso foi revelado esta quarta-feira, em Bruxelas. O sobreiro português, que tem mais de 200 anos e que faz parte do livro do Guinness, conquistou 26.606 votos.

O sobreiro está classificado como “árvore de interesse público” e tem 234 anos, estando plantado em Águas de Moura, no concelho de Palmela, Setúbal. A árvore, chamada de assobio pelo canto das aves que vivem nos seus ramos, tem mais de 14 metros de altura.