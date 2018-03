A Young Network, empresa de comunicação com ligações ao Sporting, anunciou que vai avançar com um processo judicial contra Luís Bernardo, diretor de comunicação do Benfica, e outras “figuras menores” do clube da Luz.

Recorde-se que o Benfica já tinha ameaçado a Young Network com um processo por, alegadamente, esta empresa de comunicação estar ligada aos blogues “Mister do Café” e “Mercado de Benfica”, que têm revelado alguns pormenores dos processos ligados ao Benfica.

Num comunicado, a empresa desmente a acusação e garante que, “face à calúnia”, a YoungNetwork “decidiu processar individualmente Luís Bernardo, Pedro Guerra e outras figuras menores do departamento, que serão chamadas a provar os factos falsos que produzem. Talvez para elas seja fácil provar factos que não existem”, lê-se no documento.

A empresa garante ainda que as verbas da possível indemnização serão entregues à Fundação Benfica.