Um menino filipino de 12 anos, Aaron, é fã da série ‘Stranger Things’ e para celebrar o seu aniversário decidiu fazer uma festa temática relacionada com a mesma. No entanto, nenhum dos seus convidados apareceu na festa.

A sua irmã partilhou algumas imagens no Twitter, contando que os oito colegas de turma que tinham sido convidados não apareceram e que o seu irmão acabou por celebrar o seu aniversário com os pais e irmãos.

Millie Bobby Brown, que interpreta o papel de Eleven na série, respondeu à publicação dizendo que quer ir ao próximo aniversário de Aaron. “O quê? Bem, podes dize aos teus amigos que todo o elenco da série teria ido! Eu acho-te incrível e no próximo ano gostava de receber um convite… Por favor?”, escreveu a atriz.

A irmã disse que o menino estava emocionado e que todo o elenco estava convidado para a próxima festa.

my brother invited 8 of his classmates for his stranger things themed bday party & none of their punk selves showed up pic.twitter.com/Rw8wC5uNjo

What!!!! Oh Well You can let them all know that everyone on behalf on Stranger things would’ve come! I think your awesome and next year I would like an invite... Please? 😘😘😘 https://t.co/gNir0sMpsm