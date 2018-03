“A nossa decisão assegura que vai haver efetivamente concorrência e inovação em sementes, pesticidas e mercados agrícolas digitais após esta fusão", disse a comissária europeia da concorrência Margrethe Vestager em comunicado, na sequência das diversas concessões da Bayer.

Em outubro, a gigante alemã anunciou ceder cerca de seis mil milhões de euros em atividades agroquímicas à sua compatriota BASF para poder se unir à norte-amaricana Monsanto, que em outubro aceitara a oferta da Bayer, que vai pagar 46 mi milhões de euros aos acionistas e ainda assumir a dívida de 7,3 mil milhões de euros.

Já no início do mês a BASF também se comprometeu a comprar o negócio de sementes vegetais da Bayer, naquela que foi mais uma concessão a Bruxelas, que lembra que a “transação cria o maior ator global de pesticidas e sementes".

A Monsanto é o maior fornecedor mundial de sementes, com a maior parte do negócio nos EUA e América Latina. A empresa norte-americana também vende glisofato, o pesticida mais usado em todo o mundo para controlar ervas. A Bayer é o segundo maior fornecedor mundial de pesticida e também um importante fornecedor global de sementes para diversas colheitas.



Margrethe Vestager afirmou que a CE se assegurou que “o número de atores globais a competirem em diversos mercados permanecem iguais”, o que é “importante porque é preciso “concorrência para assegurar que os agricultores têm uma escolha de diferentes variedades de sementes e pesticidas a preços competitivos”.

Para além disso, a concorrência é necessária para “impulsionar as empresas a inovarem em agricultura digital e para continuar a desenvolver novos produtos que vão de encontro a elevados parâmetros regulatórios na Europa, para benefício de todos os europeus e do ambiente"

No entanto, a aquisição tem sido muito criticada por diversas organizações ambientais, que consideram que as principais empresas ficam com demasiado poder no mercado. Esta indústria tem estado em consolidação e junção da Bayer e a Monsanto é a terceira neste segue-se à da Dow com a Dupont e á fusão entre a Chemchina e a Syngenta.