De acordo com um estudo, um sorriso bonito e brilhante é a característica que as mulheres mais apreciam e procuram num homem. Os dados relativos ao estudo indicam que 71% das mulheres preferem "um belo sorriso" ao invés de tudo o resto.

No total, foram alvo de inquérito 2.197 mulheres solteiras, sobre as suas preferências relativamente ao sexo masculino.

Dessas 2.197 mulheres, 62% considerou que um homem "simpático, com uma personalidade agradável e com um ótimo sentido de humor" é sempre um bom partido. Mas há mais atributos em destaque: o físico do sexo oposto conta 61%, os bons valores familiares 44% e a confiança 40%.

Outra conclusão que se retirou do estudo, é que 70% das mulheres inquiridas admitiu ignorar ou evitar um caso amoroso com um homem devido à sua aparência física.