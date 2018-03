Depois das últimas notícias que surgiram sobre o Facebook e que o colocaram no centro de uma polémica sobre a utilização de dados pessoais dos utilizadores com fins políticos, surgiu um movimento que pretende acabar com o Facebook, o #DeleteFacebook, que já é um dos assuntos mais falados no Twitter e já conta com o apoio do fundador do Whatsapp, Brian Acton.

Segundo as investigações do The New York Times e do The Guardian, a empresa de consultadoria do Facebook terá usado os dados pessoas de 50 milhões de utilizadores para fins políticos – os dados terão sido usados para influenciar as votações no referendo do Brexit e ainda para influenciar os votos na eleição de Trump como Presidente dos Estados Unidos da América.

As notícias deixaram os utilizadores revoltados e o movimento no Twitter apareceu na segunda-feira, tendo vindo a crescer.

#DeleteFacebook at least deactivate and write in why. — Joe. (@Zimb0) March 21, 2018

Totally agree. Even though I #deleteFacebook yesterday, I have 13 days left to login again and undo it. Clock is ticking @facebook https://t.co/DJyN9bJrRT — Robert Galvin (@regalvin) March 21, 2018

Eu confesso que o único motivo para eu não ter excluído o facebook ainda é o #tinder. Vou aproveitar essa hashtag para descobrir um jeito de manter meu tinder e sair do fb



A propósito, tem como excluir o fb de forma permanente?



#DeleteFacebook — Lucas Cavalcanti (@Lucas_CR91) March 20, 2018