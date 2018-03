Segundo os dados divulgados durante a apresentação do Plano Local de Saúde do agrupamento de Centros de Saúde de Lisboa Norte, que decorreu esta quarta-feira de manhã em Lisboa, a diabetes, doenças relacionadas com o cérebro e coração, depressão, demência e doenças musculoesqueléticas são as que mais afetam os lisboetas.

Para este plano, os Centros de Saúde de Lisboa Norte tentaram identificar quais são os principais problemas de saúde que afetam a população. "É importante contarmos com o apoio de parceiros nestas questões da saúde. Dos 12 problemas identificados na área dos Centros de Saúde Lisboa Norte priorizámos cinco e é sobre esses que trabalharemos", referiu Guilherme Quinaz Romana, um dos responsáveis pela realização do plano.

Os cinco problemas priorizados foram doenças do cérebro e cardiovasculares, diabetes, saúde mental, doenças infeciosas e as doenças muculoesqueléticas são os cinco problemas de saúde com prioridade.

O plano será implementado nas freguesias de Campolide, Benfica, Avenidas Novas, Alvalade, Carnide, Lumiar, Santa Clara e São Domingos de Benfica.