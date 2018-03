Na hora de escolher emprego, os portugueses já não apontam a estabilidade de carreira como o fator principal. Esta é a principal mudança apontada pelo estudo “Randstad Employer Brand Research 2018” face ao ano anterior

Microsoft

• A multinacional americana mantém o primeiro lugar, conquistado no ano passado.

Hovione

• A empresa farmacêutica já aparecia no top das preferências dos portugueses na edição anterior, mas não em segundo lugar. Em 2017, essa posição foi ocupada pela Delta Cafés.

TAP

• A companhia aérea repete a terceira posição, que conquistou em 2017.

Nestlé

• A empresa suíça do setor alimentar destacou-se no critério “Saúde financeira”.

ANA - Aeroportos de Portugal

• A autoridade dos aeroportos de Portugal ficou em quinto lugar nas preferências dos portugueses.

RTP

• A Rádio e Televisão de Portugal distinguiu-se na categoria “Trabalho estimulante e desafiante”.

Delta Cafés

• Foi apontada como a melhor empresa nos critérios “Ambiental e Socialmente Responsável”, “Equilíbrio trabalho/vida pessoal”, “Reputação e Ambiente de trabalho”.

Siemens

• A empresa do setor das telecomunicações destacou-se na categoria “Utilização de Tecnologia de Ponta”

Banco de Portugal

• A instituição liderada por Carlos Costa distingiu-se nos critérios “Salário e Benefícios”, “Segurança no Trabalho” e “Progressão de Carreira” .

Corticeira Amorim

• No ano passado, a empresa líder no setor da cortiça a nível mundial não fazia parte sequer do top20 das empresas mais atrativas. Na edição deste ano, subiu diretamente para a décima posição.