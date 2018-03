O PS apresentou um projeto de resolução para criar o Dia Nacional para a eliminação da Discriminação Racial no dia 21 de março.

O diploma refere que o objetivo é “enfrentar todas as formas de discriminação racial” e “reconhecer que o fenómeno existe”.

Os deputados socialistas recordam que, no dia 21 de março de 1960, com “os massacres de Sharpeville, a comunidade internacional deixou de estar adormecida em relação ao regime do apartheid”.

Os massacres levaram a que “a ONU instituísse o Dia Internacional de Combate ao Racismo em 1969, que, em 1976, passou a ser designado como Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial”.

O projeto de resolução é da autoria dos deputados Catarina Marcelino, ex-secretária de Estado da Igualdade, Isabel Moreira e Pedro Delgado Alves.