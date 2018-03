O Centro Cultural de Belém (CCB) celebra hoje 25 anos, inaugurando assim uma exposição, inserida na programação de um Dia Aberto, de forma a assinalar o seu aniversário.

A “CCB 25 anos” é inaugurada às 19h desta quarta-feira, e fica aberta ao público até ao dia 27 de maio. No entanto, a programação já teve início às 10h de hoje, com uma feira do livro, onde estão várias edições publicadas pelo CCB.

A exposição tem como objetivo relembrar os momentos da génese e da formação do CCB, cujo projecto foi decidido em 1988., e conta ainda com a apresentação das propostas finalistas de uma possível extensão dos edifícios, que foram desenvolvidas pelos estudantes do Instituto Superior Técnico, através do mestrado integrado e do núcleo de arquitectura (NucleAR).

O edíficio do CCB foi projetado pelos arquitetos Vittorio Gregotti e Manuel Salgado, tendo a obra sido concluída em 1992, na altura para acolher a presidência portuguesa da então Comunidade Económica Europeia (CEE), mas só no ano seguinte abriu ao público, a 21 de março de 1993. Hoje, apresenta milhares de espetáculos inseridos em diversas áreas e eventos de organismos públicos e privados.