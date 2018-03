O governo chinês vai aplicar, a partir de maio, um sistema que classifica as pessoas e que as pode impedir de andar de avião e de comboio até um ano, caso a pessoa tenha cometido algum ato impróprio.

A ideia parece-lhe familiar? A verdade é que ‘Black Mirror’, na terceira temporada, já tinha previsto algo semelhante. O primeiro episódio da temporada faz uma análise dos perigos da tecnologia – as personagens são avaliadas com base num sistema numérico que lhes é dado através das pessoas com quem interagem. As personagens vão tentando vender uma imagem pessoal positiva para ganharem estatuto social, pois as pessoas com avaliações mais baixas têm menos oportunidades e serviços à sua disposição.

Em 2014, o governo chinês já tinha anunciado os seus planos de criar um sistema baseado num crédito social, a ser desenvolvido até 2020.