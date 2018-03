As memórias de Adriano e o futuro do CDS

No congresso, o CDS homenageou Adriano Moreira, grande estadista e professor, que assumiu a presidência do partido entre 1986 e 1988 e entre 1991 e 1992

A ambição ampliada de Assunção Cristas, as memórias e os ideais democratas cristãos de Adriano Moreira e o discurso com inspiração populista de Nuno Melo marcaram o congresso do CDS. Na sua génese, o novo ciclo do partido baseia-se em visões contraditórias que poderão expor fragilidades de identidade com implicações políticas.

Nuno Melo, entronizado no 27.o Congresso do CDS como cabeça-de-lista deste partido nas eleições para o Parlamento Europeu previstas para maio de 2019, tem dito da União Europeia pior do que alguma vez alguém ouviu Maomé dizer do toucinho e não perde uma oportunidade para fustigar todos os que veem no aprofundamento da cooperação entre os povos da Europa o melhor caminho para a promoção da paz, da liberdade e do progresso.

No mesmo congresso, o CDS homenageou Adriano Moreira, grande estadista e professor, que assumiu a presidência do partido entre 1986 e 1988 e entre 1991 e 1992. Na sua intervenção, o agora senador do CDS afirmou que gostava que “a matriz democrata cristã do CDS voltasse a vigorar não apenas em Portugal, mas na Europa”, e acrescentou que “a fundação da União Europeia foi praticamente obra da democracia cristã e se deteriorou.”

De facto, a democracia cristã e a social--democracia constituíram os dois grandes pilares que estiveram na génese e no desenvolvimento do projeto europeu. O seu enfraquecimento, provocado por uma cedência aos ditames do neoliberalismo, é uma das razões que explicam o surto populista e nacionalista que ameaça o futuro da Europa e da democracia no mundo.

Qual destas visões predominará no posicionamento europeu do CDS? O bom senso humanista de Adriano Moreira ou a fogosidade populista de Nuno Melo? Em que família política europeia se inserirá quem for eleito pelo CDS para o Parlamento Europeu? Numa família pró-europeia, como certamente aconselharia a abordagem de Adriano, ou numa agremiação eurocética mais conforme ao discurso de Melo?

Cristas e a sua direção querem acampar nos terrenos da direita extrema onde o PSD de Passos Coelho esteve durante os seus tempos de governação (com o apoio incondicional do CDS) e de onde o PSD de Rui Rio dá agora sinais de querer sair. É uma escolha que compete aos seus militantes definir e aos eleitores julgar.

Prevejo, contudo, que o senador Adriano Moreira, personalidade que muito admiro não obstante tudo o que nos separa no percurso e no pensamento político, verá a matriz democrata cristã que anteviu renascer no novo CDS e que Assunção Cristas namora simbolicamente ser substituída amiúde por uma matriz de oportunidade e cavalgada de descontentamentos e por um discurso incendiário, em particular contra as instituições e contra o ideal europeu.

Ao CDS o que é do CDS. Longe de mim querer interferir nas suas escolhas e opções. Só o tempo nos dirá se este caminho de ziguezague pelo qual os seus militantes optaram de forma expressiva levará o partido e a sua líder a alcançarem os seus ambiciosos e legítimos objetivos.

Uma coisa no entanto é certa. Em política, o contorcionismo identitário tende a garantir vantagens imediatas e amargos de boca em ciclo longo. Veremos se o caminho futuro do novo CDS confirmará a regra.

Eurodeputado