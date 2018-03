A primavera descentralizadora

Vinte de março vem assinalado no calendário como o dia do equinócio da primavera. Mudamos de estação. E Portugal pode (deve) entrar definitivamente num período de transição decisivo

A primavera da descentralização está a ser promovida pelas autarquias e só será travada se o governo não fizer a sua parte. É importante que o executivo não se fique pelas boas intenções que, sei, o primeiro-ministro partilha.

Ontem, na cimeira das Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto, foram dados passos no sentido de uma nova conceção do Estado, dentro da qual os municípios assumem maior protagonismo político e institucional, que é boa para a melhoria dos serviços públicos e é boa para os cidadãos.

Não é a versão mais ambiciosa de descentralização e os críticos dirão que se podia ter ido mais além. É verdade. Mas é importante não esquecer que a política não é uma tela em branco. Os processos políticos devem ser feitos com gradualismo, não com revoluções. Acelerar a fundo nesta matéria provocaria o descarrilamento da descentralização.

O resultado que se alcançou ontem é um importante ponto de partida – não deve, em circunstância alguma, ser entendido como um destino. Esse ponto reflete bem constrangimentos legais (a Lei das Finanças Locais é um obstáculo para uma descentralização mais encorpada) e político-burocráticos (há ainda forças de bloqueio). Certo é que ele resulta de um esforço de convergência interpartidária muito significativo que não deve deixar de ser sublinhado.

Educação, saúde, património, cultura, habitação, mobilidade, ambiente e ordenamento do território são grandes áreas que conhecerão avanços significativos nos próximos anos. Cada autarquia vai poder seguir ao seu ritmo – quem pode, avança; quem não pode, não trava os restantes. Todos vão poder contar com as áreas metropolitanas.

Isto vai mudar a vida das pessoas para melhor. Como?, perguntarão os leitores.

Se a descentralização para as autarquias vir a luz do dia, eis algumas das propostas que estão em cima da mesa em áreas onde Cascais foi sempre liderante nos termos do debate.

A mobilidade nas áreas metropolitanas vai sofrer uma revolução. O transporte público passará a fazer jus ao nome. Será transporte (porque serão aumentados os investimentos em infraestruturas e redes de mobilidade) e será público (porque será democratizado o acesso). Hoje temos passes combinados que podem chegar aos 160 euros por mês e um sistema de bilhética desconexo. Uma família de quatro pessoas que tenha de se deslocar diariamente para Lisboa pode gastar até 640 euros do seu orçamento familiar em títulos de transporte – uma barbaridade que empurra as pessoas para o automóvel e que agrava as desigualdades sociais. A proposta das autarquias é simples: a criação de um passe único, a baixo custo.

Quanto ao património e cultura, a cimeira acordou que o Estado deve transferir para os municípios a propriedade sobre o património imobiliário público não afeto a funções essenciais, ao mesmo tempo que se amplia a lista de equipamentos transferidos para a esfera local. À semelhança do que Cascais já está a fazer no Forte de Santo António e que já fez com outros imóveis e lugares, isso vai permitir às autarquias travar a degradação do património do Estado e conferir-lhe novos usos, com isso criando emprego e valor para a sociedade.

Na educação, outra área em que Cascais se estreou com os processos de descentralização em 2015, as câmaras passam a gerir os edifícios dos 2.o e 3.o ciclos, secundário e profissional. Entram nas alçadas das câmaras a gestão dos refeitórios e as refeições escolares – o que não pode deixar de ser olhado como uma vitória das famílias e de Cascais, que colocou o tema na agenda pública com uma petição que seguiu para o parlamento. Ainda nesta área, os municípios podem promover “a desafetação e passagem para o domínio privado municipal” dos equipamentos que já não sirvam a sua missão original.

Na saúde, as autarquias ficam com a gestão de centros de saúde (infraestruturas e horários de funcionamento) e de todos os recursos humanos – excetuando os profissionais de saúde.

Estes foram os avanços possíveis em áreas cruciais. Mais poderão ser feitos no futuro. No contexto da cimeira sugeri que, a breve trecho, as autarquias acrescentem a esta agenda descentralizadora mais três objetivos estratégicos: (1) a adoção, pelo universo municipal, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU; (2) a criação de um plano conjunto de combate às alterações climáticas; (3) a implementação de políticas que aumentem a resiliência das nossas cidades, vilas e aldeias perante fenómenos extremos.

A descentralização é boa porque responsabiliza os poderes públicos. Porque dá mais liberdade e qualidade de serviço público aos cidadãos. Porque é um princípio básico de racionalidade económica no reforço do Estado social.

Conheço as intenções do primeiro- -ministro e sei quais eram as suas posições enquanto autarca. Também ele é um descentralizador. Mas a História diz--me que o PS e o seu secretário-geral são avessos a compromissos – basta lembrar que não quiseram nenhum sobre esta matéria com o governo PSD. Talvez seja apenas quando estão na oposição. É uma reserva legítima que cabe ao governo desconstruir.

Esta não pode ser uma cimeira para o governo aparecer na fotografia. Não podemos ter saído da cimeira apenas com duas fotografias, uma com o Presidente da República e outra com primeiro-ministro e membros do governo. Tanto trabalho das autarquias, tanto esforço de consensualização de autarcas dos mais diferentes quadrantes não pode ser deitado ao lixo. Não deixa de ser um sinal dúbio que numa cimeira em que se discutiu tanto a questão dos transportes e dos fundos comunitários, o ministro da tutela, Pedro Marques, não tenha estado presente. Será que se demitiu?

Com a descentralização, ganha o país. Ganham os portugueses. Com mais e melhor serviço público, com menos burocracia e menos gastos para os contribuintes. A primavera descentralizadora não pode ser travada. Este é um ponto de partida. Não é um ponto de chegada. E é, sem qualquer sombra de dúvida, um ponto de irreversibilidade.

