Santana Lopes defendeu que "está na altura" de Rui Rio "inaugurar a liderança" e começar a apresentar propostas alternativas ao governo socialista.

No seu novo espaço de comentário, na SIC, Santana considerou que a polémica com Barreiras Duarte deveria ter "demorado menos tempo".

O ex-presidente do PSD considerou que esta foi "uma demissão forçada" e não gostou de ver "a maneira como ele foi convidado a demitir-se pela direcção do partido". Santana referia-se às declarações de dirigentes do PSD, na praça pública, a sugerirem a Barreiras Duarte que abandonasse o cargo de secretário-geral.

"Espera-se que agora passe este alerta laranja. O partido tem estado constantemente sob mau tempo desde as directas", afirmou.

Santana Lopes considerou ainda que, perante as várias polémicas no primeiro mês de liderança de Rui Rio, é natural que exista "alguma inquietação" no PSD.