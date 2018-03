Uma das simulações mais clamorosas de sempre aconteceu no último domingo, no Chile. Jean Meneses, médio do Universidad Concepción, arrancou uma das grandes penalidades mais incríveis da história do futebol.

Aos 85 minutos do encontro com o Colo-Colo, então empatado a uma bola, Jean Meneses aproveitou uma jogada dividida com um defesa contrário para cair na área. A queda, todavia, foi o mais forçada possível e sem ter havido qualquer tipo de contacto. Ainda assim, a equipa de arbitragem assinalou penálti, para espanto de toda a gente.

É certo que o movimento da perna do defensor do Colo-Colo pode induzir em erro, mas mesmo assim não há grande volta a dar: foi uma simulação grosseira que acabaria por valer a vitória do Universidad Concepción. Fernando Manríquez converteu o castigo máximo e fez assim o 2-1 final.