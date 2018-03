O deputado do PSD Cristóvão Norte denunciou esta terça-feira que a maternidade do Hospital de Portimão tem funcionado sem pediatras em permanência. O social-democrata fala de “uma grosseira violação dos mais elementares procedimentos médicos, colocando em risco a saúde dos recém-nascidos e das mães”, alertando para o potencial de ocorrer uma tragédia.

Numa nota feita chegar à imprensa, o deputado revela um episódio no último sábado à noite, para o qual pede a abertura de inquérito. “Tiveram lugar dois partos sem pediatra, num dos casos com graves complicações, as quais levaram a que o recém-nascido tivesse que ser reanimado”, lê-se na nota pública. “Essa operação teria que ser realizada por um pediatra e, em desespero, teve que ser conduzida por um médico de outra especialidade.”

Cristóvão Norte considera “grave e irresponsável” que o Centro Hospitalar e Universitário do Algarve não assegure pediatras na unidade de Portimão, “de modo a garantir a segurança no funcionamento dos serviços, designadamente no bloco de partos, berçário, neonatologia e internamento de pediatria, já que os mesmos acolhem um significativo número de recém-nascidos e de crianças, mas é mais grave ainda permitir que a maternidade funcione assim”.

O deputado anuncia que ainda hoje será apresentado um requerimento sobre esta matéria e que já tinha denunciado a falta de profissionais desta especialidade ao ministro da saúde em julho. Cristóvão Norte recorda ainda que a maternidade esteve encerrada três dias no princípio de 2017 por falta de pediatras.

O centro hospitalar assume a carência de profissionais desta especialidade, mas refere que a situação no dia 17 foi "excecional e imprevisível", dado que, quando não há pediatras escalados, a norma é transferir as mulheres em trabalho de parto para Faro. Numa esclarecimento remetido ao i, a unidade diz mesmo que nos últimos seis meses tem havido uma cobertura de 100% em pediatria e informa ainda que tanto a mãe como o bebé que nasceu no passado sábado se encontram bem. "Em alguns casos mais emergentes, designadamente em situações de parto iminente, por questões de segurança para a mulher e para o bebé, não se equaciona a transferência das utentes para a Unidade de Faro, garantindo esta unidade os recursos necessários para a realização do parto."