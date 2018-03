"Falei por telefone com o Presidente Putin e felicitei-o pela sua vitória. Provavelmente vamos encontramo-nos num futuro não muito distante para falar sobre armamento", afirmou Trump na Casa Branca, no início de um encontro com o príncipe herdeiro saudita, Mohammad bin Salman.

O encontro poderá servir para discutir, entre outros dossiês, a corrida ao armamento, a Ucrânia, a Síria e a Coreia do Norte, afirmou. Trump recordou que "uma das primeiras declarações" de Putin após a vitória eleitoral de domingo passado foi que a Rússia não pretende iniciar uma corrida às armas.

Uma competição "descontrolada", assegurou, realçando que os Estados Unidos "nunca irão permitir" que outro país tenha um arsenal de armamento idêntico ao seu.Tanto as felicitações como a vontade política de um encontro entre Washington e Moscovo já tinham sido confirmados pelo Kremlin.

"Em termos gerais, a conversa foi construtiva (...), focada na resolução de problemas acumulados no contexto das relações russo-americanas", referiu o Kremlin. Ainda sobre a conversa telefónica de hoje, o Kremlin esclareceu que os dois líderes não conversaram sobre o caso do envenenamento do ex-agente duplo russo Serguei Skripal e a sua filha, Yulia, com um agente neurotóxico em solo britânico, cuja responsabilidade está a ser atribuída a Moscovo.

Putin e Trump encontraram-se pela última vez em novembro passado, à margem da cimeira da Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC), na cidade vietnamita de Danang.