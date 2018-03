As cinzas de Stephen Hawking serão enterradas na Abadia de Westminster, no Reino Unido, perto das sepulturas de Charles Darwin e de Isaac Newton, avança o The Independent.

As cinzas de Stephen Hawking serão enterradas na Abadia de Westminster, no Reino Unido, perto das sepulturas de Charles Darwin e de Isaac Newton, avança o The Independent.

O jornal cita o Reverendo Dr. John Hall, da Abadia de Westminster, dizendo que “é inteiramente apropriado que os restos do professor Stephen Hawking sejam enterrados na Abadia, perto dos de cientistas distinguidos”.

Isaac Newton foi enterrado na Abadia em 1727 e Charles Darwin foi enterrado ao seu lado em 1882.

O físico Stephen Hawking morreu na passada quarta-feira depois de viver mais de 50 com esclerose lateral amiotrófica.