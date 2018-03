Num texto publicado no Facebook, Bruno de Carvalho confirmou que foi constituído arguido num processo levantado por João Pedro Paiva dos Santos, que avançou com a queixa depois de o presidente do Sporting ter insinuado que havia uma ação coordenada com Pedro Guerra para solicitar uma auditoria às contas do Sporting.

“Fui ao DIAP, é verdade, mas não saí surpreendido com o facto de ser arguido. Já sabia ao que ia”, escreveu Bruno de Carvalho.

“Este processo terminará com a conclusão do processo disciplinar, que já estava em curso, sobre a sua expulsão ou não de sócio, e com a colocação por nós de um processo contra ele e os seus representantes por denúncia caluniosa”, acrescentou.