O prazer de ser pai

Um bom pai não é o que “até faz de mãe”. Um pai é pai, ponto final. E, se tem de ter esse direito plenamente consagrado, se não o quer assumir, que “desapareça” da vida da criança e a deixe escolher novos protagonistas para o seu “puzzle-pai”. Ontem foi o Dia do Pai – reflitamos, hoje, sobre isso

O total empenhamento do pai na educação e nos cuidados aos filhos ainda não é uma evidência absoluta e deve ser estimulado e aumentado, a começar pelo maior envolvimento dos legisladores e políticos. Fala-se mais (e porventura porque as disparidades são mais gritantes) das várias vertentes em que as mulheres são discriminadas, mas ainda se refere a sottovoce os casos em que os homens ficam para trás por questões de género. Sendo feminista, não posso admitir que se caia no extremo oposto.

Em primeiro lugar temos de pensar num filho como um projeto que envolve escolhas, decisões e motivações de duas pessoas e que, em qualquer dos casos, irá ser responsável por mudanças radicais no ciclo de vida familiar – e que, tanto no que se refere à mãe como ao pai, começa cerca dos 18 meses, quando pela primeira vez pegamos num ursinho de peluche ou num boneco e o vemos com olhos “humanos”.

O pai, como contribuinte de metade dos genes da criança, é inegavelmente um progenitor de direito próprio. Depois, numa segunda fase, quando esse projeto a dois já é uma realidade, ou seja, durante a gestação do bebé, a participação do pai pode ir mais além do que ser um mero suporte das necessidades da mulher; explicando-me melhor, embora o apoio do pai não possa ser diretamente dirigido à criança, dada a inexistência de canais biológicos entre os dois, o apoio à mãe pode ter também como objetivo os cuidados ao filho. Sabe-se hoje que, por exemplo, o bebé é capaz de ouvir a voz do pai ainda no útero materno e que depois a reconhece imediatamente.

Outro achado da investigação científica é que, no tempo que pais e crianças passam juntos, os pais têm mais tendência do que as mães a comportar-se como “companheiros” das crianças, havendo mesmo autores que definem os jogos entre pais e filhos como mais estimulantes e alegres, com maior contacto tátil e uma abordagem mais próxima da criança. A linguagem é um exemplo: a erudição linguística dos filhos depende da dos pais, muito mais que da das mães.

Todos os dias, para cada vez mais pais, o dia é “Dia do Pai”. Visto frequentemente como um “rebuçado” dado aos progenitores do sexo masculino, como contrapartida pontual do papel que as mães indubitavelmente têm no que toca às crianças e, sejamos sinceros, às pessoas de todas as idades, o Dia do Pai já se institucionalizou e, felizmente, os pais começaram a sair de um certo anonimato – que a alguns terá dado, durante muito tempo, um enorme jeito – e ocupam-se mais e mais da função parental que lhes é devida e que constitui um dever, mas também um direito.

A entrada maciça das mulheres no mercado de trabalho, sobretudo depois da ii Guerra Mundial, contribuiu também para se perderem alguns dos estereótipos que marcavam as sociedades ocidentais. Progressivamente, os pais (aqui, a palavra significa o plural de pai, sexo masculino) começaram a experimentar, em maioria, o gozo e o prazer de acompanhar o crescimento dos filhos. Arredados por diversas razões, entre as quais os hábitos culturais estimulados durante tanto tempo – quer por homens, quer pelas próprias mulheres –, da alegria de criar um filho, os pais do séc. xxi podem sentir-se bastante mais realizados na sua tarefa “paternal”.

Antropologicamente, os homens foram durante milhões de anos caçadores ou guerreiros. Nas sociedades de sobrevivência, os homens tinham funções baseadas fundamentalmente na sua maior força, e as mulheres um papel de criação de filhos e tarefas básicas caseiras, o que condicionou diferenças estruturais neurológicas, físicas e psicológicas.

Nas sociedades que nos antecederam, o papel do homem-pai tinha um especial relevo no desafio para o risco e para a gestão do risco, jogos, atividades exteriores e ensino dos rapazes para as tarefas que os aguardavam, fosse como guerreiros, fosse como caçadores ou agricultores/pastores.

O quadro de Van Gogh que ilustra este artigo, intitulado “Os Primeiros Passos”, mostra bem como a mãe larga a criança para o pai quando ela começa a andar, e como este a aguarda ansioso, para a levar pelos caminhos da descoberta do mundo.

Sobretudo depois do primeiro ano de vida, o pai passa a ocupar um espaço cada vez maior nas relações com a criança. É bom que se sinta competente e capaz de tal tarefa. É bom que a mãe também saiba isso e não crie dificuldades ou obstáculos, muitas vezes fruto de uma mistura explosiva de ciúme e frustração de “perder” o seu bebé e de perder protagonismo.

O envolvimento do pai com a criança é influenciado por diversos fatores interpessoais, sociais, culturais e económicos. Uma das maiores influências é a relação conjugal; uma elevada satisfação nas relações conjugais estimula os pais para um maior envolvimento nos cuidados aos filhos. Se, pelo contrário, sobrevêm sentimentos de competição, ciúme ou inveja, a vontade de se relacionar com os filhos decresce.

“Corre!” – gritou o pai da Inês mal chegaram ao grande relvado do parque onde tinham ido passear.

“Cuidado!” – gritou simultânea e instintivamente a mãe.

Incongruência? Dissensão familiar? Não, pelo contrário, A complementaridade que exige que exista, para a criança, um pai e uma mãe.

O que ficará na sua cabeça é a expressão “corre... com cuidado”, ou seja, exercita as tuas capacidades, gere o teu risco, mas de forma controlada e cautelosa.

Pais e mães são necessários. Abaixo, portanto, os juízes, os pais e as mães que recusam, por exemplo em caso de separação e sem razão justificável, esta conjunção astral. São maus profissionais, são maus pais, são más mães – não vou estar com papas na língua ou com rodeios num assunto que é do superior interesse da criança.

Espero que os pais e os filhos que me leiam tenham tido, como eu, um excelente Dia do Pai.

Pediatra

