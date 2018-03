Investigadores da Universidade de Toroton Scarborouh, o Canadá, revelaram esta semana um novo detalhe sobre o asteróide Oumuamua, considerado no ano passado o primeiro objeto interestelar a cruzar o sistema solar – e cuja forma curiosa, alongada - comparada a um charuto - tem alimentado algumas teorias da conspiração sobre se seria na realidade uma nave alienígena, algo sem qualquer fundamento científico.

De acordo com a equipa, que publicou as suas conclusões na revista “Monthly Notices of the Royal Astronomical Society”, o asteróide será proveniente de um sistema estelar binário, portanto de um sistema não com apenas um sol – como o nosso – mas com duas estrelas.

A questão é sobretudo teórica. “É bastante estranho que o primeiro objeto que vemos de fora do sistema solar seja um asteróide, uma vez que um cometa seria bastante mais fácil de detetar e o sistema solar ejeta muito mais cometas do que asteroides”, explicou em comunicado Alan Jackson, um dos autores do estudo. Acontece, porém, que no caso de sistemas binários, é mais frequente serem formados objetos rochosos como o Oumuamua, provavelmente durante o processo de formação de planetas. E estes sistemas não serão assim tão raros nas nossas redondezas: alguns trabalhos estimam que metade das estrelas da nossa galáxia têm companhia relativamente próxima.

O asteróide foi detetado pela primeira vez a 19 de outubro de 2017 no Observatório Haleakala, no Havai. Tem um raio de 200 metros, 400 metros de comprimento e viaja a 30 km por segundo. Passou a 33 milhões de quilómetros da Terra. A velocidade e trajetória, que sugere que não está sujeito à gravidade exercida pelo Sol, levaram os cientistas a pressupor que de facto terá iniciado a sua viagem pelo espaço-tempo muito mais longe. Onde, exatamente, não se sabe ainda.