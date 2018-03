De acordo com o Record, que avança com a notícia, o presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, foi ouvido no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP), em Lisboa, e já foi constítuido arguido, após ser ouvido no âmbito de uma queixa-crime interposta por Paiva dos Santos.

Recorde-se que, Bruno de Carvalho é um dos quatro denunciados por Paiva dos Santos, sendo que ainda vão prestar declarações o diretor de comunicação do Sporting, Nuno Saraiva, e dois responsáveis diretivos da Sporting TV, Rui Miguel Mendonça e Sérgio Sousa, escreve a mesma publicação.

Em causa estão acusações de difamação, devassa da vida privada, violação de correspondência ou de telecomunicações e instigação pública a crime.

No âmbito desta investigação está uma publicação de Bruno de Carvalho no Facebook, em que conteúdo, posteriormente replicado por Nuno Saraiva e pelo canal de televisão, acusa Paiva dos Santos de se juntar com Pedro Guerra com o objetivo de pedir uma auditoria ao primeiro mandato de Bruno de Carvalho, no período entre 2013-2017.

Contudo, apesar de o presidente dos leões ter sido constítuido arguido no processo, este encontra-se ainda em fase de inquérito, sublinha o Record.