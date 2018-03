(In)Feliciano e Rui Rio: a dupla "fast and furious" do PSD

Rui Rio é o homem de António Costa. O Caso "Nanitogate", em condições normais - leia-se, estando Passos Coelho ou outro líder forte no PSD -, seria explorado até à náusea pelo PS e seus aliados da extrema-esquerda

1. Concretizou-se o inevitável: Feliciano Barreiras Duarte pediu a demissão do cargo de secretário-geral do PSD de Rui Rio. E já conquistou um feito bem mais tangível do que o seu estatuto de “visiting scholar” da Universidade de Berkeley: ficará já na história do PSD como o secretário--geral mais efémero de sempre. Barreiras Duarte montou o seu escritório para… desmontar o seu escritório. Com uma vantagem adicional: desta feita, Feliciano Barreiras Duarte pode colocar livremente no seu currículo (para efeitos académicos ou outros) o estatuto de responsável pela máquina do PSD que menos tempo permaneceu no seu cargo.

2. Tal facto, segundo os cânones de rigor académico do citado político, já deverá dar para um relatório de mestrado em Atletismo: a velocidade com que alcançou o protagonismo político cimeiro para logo cair vertiginosamente (com muita culpa própria) supera até os registos supersónicos (mesmo sobre-humanos) de Usain Bolt. Com alguma sorte, Feliciano Barreiras Duarte pode inclusive aspirar a tornar-se “visiting scholar” da Federação Sul-Africana de Atletismo. Ou então professor catedrático de “Ripa na Rapaqueca”, com a cátedra em homenagem a Jorge Perestrelo, esse saudoso jornalista desportivo português: afinal de contas, na tese de mestrado de Feliciano surge a referência a um artigo científico de inegável utilidade no âmbito de uma dissertação de direito sobre sistemas políticos comparados relativa às qualidades de interpretação tática de Scolari.

3. No entanto, por entre o interminável manancial de críticas ao braço-direito de Rui Rio, os comentadores esqueceram-se de salientar o mérito de Feliciano: a sua irrefragável criatividade e espírito inovador. Na verdade, o “mestre” de Rui Rio ousou desafiar todas as regras académicas, todos os protocolos que regem a investigação científica e o estatuto dos docentes universitários - por considerar que o termo visiting scholar é demasiado antiquado, o “mestre” Feliciano resolveu criar o novo conceito de emailing scholar. Emailing porque, em detrimento de se exigir a visita, a ida efetiva à universidade ou centro de investigação, o investigador apenas terá de enviar um singelo email a uma professora da instituição, independentemente da área de conhecimento que ensina ou da disciplina que rege.

4. E porquê scholar? Aqui sugere-se a hipótese de Feliciano ter confundido o termo inglês scholar com o nome do antigo selecionador da equipa nacional de Portugal, Scolari, personalidade em que Feliciano Barreiras Duarte é comprovadamente especialista. Quem nos garante que Feliciano não confundiu scholar com Sc(h)olari? Acreditamos que esta é uma forte possibilidade - e, consequentemente, o “mestre guru” de Rui Rio lá ripou na rapaqueca… Quanto à chico-espertice de Feliciano, à sua gritante falta de ética académica, quedemo-nos por aqui - até por reserva de funções que exercemos e decoro para com a família do visado. Feliciano aqui foi muito “infeliciano”: como sempre, em Portugal, é compensado com um lugar na Assembleia da República. Ou seja: o mesmo homem que se julga inadequado para ser secretário-geral do PSD por não revelar os requisitos mínimos de integridade (pelo menos, académica) julga-se suficientemente habilitado para ser deputado da nação! É assim já há muito tempo: o nosso parlamento - casa da democracia representativa - anda cá com uns “padrõezinhos”…

5. Dito isto, questiona-se legitimamente: será que o “Nanitogate” (“Nanito” é o nome social e de guerra de Feliciano Barreiras Duarte) fere a liderança de Rui Rio? Ninguém tem a menor dúvida: claro que sim. Porquê? Fácil: até ao momento, o único trunfo (ou elemento diferenciador face à anterior liderança e, menos, comparativamente a António Costa) que Rui Rio apresentou foi a sua superioridade moral e ética. Clamou mesmo que iria dar um “banho de ética” a todos os políticos, aos jornalistas, aos magistrados e ao resto da “populaça” portuguesa. Pois bem, até ao momento, o banho de ética de Rio traduziu-se tão-somente numa clamorosa “banhada” política! Se há coisa que a liderança de Rui Rio tem sido é uma enorme banhada - desde a escolha de Elina Fraga para a vice-presidência do Partido, passando pela falta absoluta de uma agenda política, até ao caso lamentável de Feliciano Barreiras Duarte e respetiva gestão política.

6. Previamente a este episódio, qual era a grande mais-valia de Rui Rio? Não eram as suas ideias políticas, porquanto ninguém as conhece, para além de generalidades e promessas justiceiras inconsequentes. Era o seu exemplo de liderança, de censura de práticas duvidosas proviessem elas de onde proviessem, de homem sério acima de qualquer suspeita cujo modelo poderia inspirar outros. Volvido um mês, esta imagem de Rui Rio desvaneceu-se: de homem intolerante perante práticas pouco éticas, Rio surgiu como cúmplice de visiting scholars fictícios; de homem líder, decidido e determinado, Rio passou a líder fraco, incapaz de tomar decisões, de provocar ruturas quando elas se impõem, que precisa de esperar que outros tomem a iniciativa; de homem cuja ética era um verdadeiro programa de ação política passou a um homem igual a tantos outros políticos - que usa a ética contra os seus adversários políticos, desvalorizando, contudo, a ética quando afeta os seus amigos. É mais do mesmo filme que os portugueses tantas vezes já viram…Citando o mestre de Feliciano, o ilustre jornalista Jorge Perestrelo, ó Rui Rio, o “que é que é isso, ó meu”?

7. Uma última nota para observar que se confirma a realidade para a qual tantas vezes já alertámos: Rui Rio é o homem de António Costa. O caso “Nanitogate”, em condições normais - leia-se, estando Passos Coelho ou outro líder forte no PSD -, seria explorado até à náusea pelo PS e seus aliados da extrema-esquerda. No entanto, excecionalmente, nem uma palavra se ouviu de Costa ou do PS. Percebe-se: a utilidade de ter Rui Rio à frente do maior partido da oposição justifica que a máquina de poder socialista e seus tentáculos tentem resguardar o atual líder do partido de qualquer polémica…É triste, porém, é verdade: o PSD foi colonizado pelo PS. Até quando os militantes do partido irão manter-se passivos perante tal humilhação? Se “Nanito” Barreiras Duarte é o mais “fast”, Rui Rio é o “furious” - anda sempre furioso com o seu próprio partido, mas sempre em tom de doçura para com o PS e António Costa… Como diria mais uma vez Jorge Perestrelo - não é, Feliciano? -, ó Rui Rio, “é disto que o meu povo não gosta”!

