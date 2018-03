Os bodes expiatórios

A campanha que este governo lançou contra os proprietários rústicos só tem paralelo no Grande Salto em Frente de Mao Tsé-Tung

As tarefas essenciais do Estado são garantir a justiça e a segurança dos cidadãos. Os cidadãos pagam impostos precisamente para que essas funções sejam asseguradas. No caso dos proprietários existe precisamente um imposto, que é o IMI, que incide sobre os seus imóveis, mesmo que estes não produzam qualquer rendimento, e que tem como justificação os encargos que esses imóveis pretensamente acarretam para os municípios. Esse imposto foi, aliás, recentemente agravado por um adicional nos prédios de habitação, a pretexto de financiar a Segurança Social.

Apesar da feroz tributação que efectua sobre a propriedade, o Estado falhou totalmente na sua missão de assegurar a segurança das populações, causando a morte de 115 pessoas em dois gigantescos incêndios florestais. Nessa altura, os serviços do Estado falharam no socorro às populações em todas as suas vertentes. Falhou o SIRESP, apesar dos enormes custos que este sistema acarretou. Falharam os helicópteros Kamov, que custam ao Estado sete milhões de euros por ano e continuam parados. Falhou a Protecção Civil, que se mostrou incapaz de exercer as suas funções. E, finalmente, falhou a coordenação dos serviços do Estado, que foi incapaz de fazer o que lhe competia.

Após este falhanço, foi-se assistindo por parte do governo a um total alijar das suas responsabilidades. Só muito tardiamente, e depois de um discurso do Presidente, a ministra da Administração Interna assumiu as suas responsabilidades políticas. Antes disso, a culpa tinha sido convenientemente atribuída a uma trovoada seca e a um downburst.

Este ano, o governo decidiu encontrar outros bodes expiatórios: os proprietários de terrenos no interior. Se o governo tivesse algum pingo de decência, não iria incomodar pessoas idosas, abandonadas e esquecidas pelo Estado, que há muito desapareceu do seu território, e que já foram brutalmente atingidas pelos incêndios do ano passado. Mas, como decência é coisa que manifestamente não tem, veio o governo recuperar o art.o 15.o do D. L. 124/2006, de 28 de Junho, alterado pela lei 76/2017, de 17 de Agosto, obrigando os proprietários à limpeza dos seus terrenos, com sucessivas ameaças, designadamente através do envio de emails a partir da base de dados da Autoridade Tributária e da aplicação de coimas pela GNR.

Não interessa nada ao governo que não haja empresas suficientes para proceder à desmatação, fazendo com que o valor desse serviço tenha atingido preços altamente especulativos que quase ninguém consegue pagar. Não interessa nada ao governo que a esmagadora maioria dos proprietários, por força da sua idade, não estejam em condições de proceder por si próprios a essa limpeza de terrenos. Não interessa nada ao governo que tenham sido cortadas árvores de fruto, de jardim e espécies protegidas, que nunca deviam ter sido abatidas. Não interessa nada ao governo que um proprietário de 82 anos tenha morrido em Penacova, vitimado pela árvore que tentou cortar. O que interessa ao governo é arranjar uma série de bodes expiatórios do seu novo fracasso, que já se antevê, atirando para pessoas idosas, pobres e abandonadas as responsabilidades que só a ele competem.

A campanha que este governo lançou contra os proprietários rústicos só tem paralelo no Grande Salto em Frente de Mao Tsé--Tung, que também impôs uma série de obrigações aos camponeses, com guardas a vigiar o cumprimento das metas estabelecidas, para depois os acusar de boicote ao seu programa quando este se revelou um desastre, como se esperava. Agora, António Costa já começou a atacar os jornalistas, acusando-os de não olharem para as suas medidas de prevenção dos incêndios, mas apenas para as tragédias. E na próxima semana iremos assistir a mais um exercício de propaganda, com o governo e os deputados a fingir que vão limpar matas, saindo por uma única vez dos seus gabinetes alcatifados em Lisboa. Fariam melhor os deputados em não alinhar em operações de propaganda e em procurar defender os direitos dos proprietários do interior, que são o elo mais fraco de toda esta história. É isso que os cidadãos esperam dos deputados que elegeram.