A Europa, o estatuto do MP e o que o futuro nos reserva

Os estatutos da judicatura e do MP já pdoem ser analisados pelo Tribunal do Luxemburgo, para se este verificar a respeitam o conceito de independência próprio das autoridades judiciárias tal como definido pelo direito europeu

Decorreu no fim de semana, no Tribunal da Relação de Berlim, uma conferência sobre a independência do poder judicial e a situação da Polónia.

Durante a discussão foram sendo abordadas as decisões do Tribunal de Estrasburgo sobre os critérios de independência, pelos quais se deve aferir se uma magistratura é, ou não, independente, e acabou por se discutir as, agora, mais efetivas decisões do Tribunal do Luxemburgo (TJUE) sobre o que pode, ou não, ser considerada uma autoridade judiciária.

A verdade é que a jurisprudência deste último tribunal alcançou já uma relevância determinante no que se refere à verificação concreta das condições que permitem aos sistemas judiciais e aos Ministérios Públicos agir no âmbito da confiança e reconhecimento mútuos.

Ainda recentemente, e no que diz respeito à situação polaca, um tribunal irlandês fez submeter ao TJUE a questão de saber se um tribunal polaco pode, nas condições atuais, corresponder aos parâmetros de independência que justificam a possibilidade de cooperação entre órgãos judiciais - isto é, entre órgãos independentes.

Por via desta evolução jurisprudencial europeia, os estatutos da judicatura e do MP passarão, pois, a ser analisados por aquele tribunal, para este verificar se respeitam os conceitos de independência face ao poder político que se presume os devam enformar e que permitem, cada um no seu plano, desenvolver certo tipo de competências processuais.

Tal competência do tribunal europeu foi, aliás, explicita e recentemente afirmada num caso português.

Vêm estas palavras a propósito do futuro Estatuto do Ministério Público (EMP).

A ministra da Justiça apresentou já à discussão um projeto que, nas linhas essenciais, salvaguarda as condições de independência - ou autonomia, se quiserem - desta magistratura, adequando ainda a sua estrutura funcional e a carreira dos magistrados às novas realidades e necessidades da sociedade atual.

Pode haver discussões de pormenor sobre alguns aspetos, mais ou menos relevantes, desse projeto - e nada daí pode vir de mal - mas, como disse, no essencial, trata-se de um documento inovador que não rompe com a matriz do MP, os comandos constitucionais e a leitura que os partidos do arco constitucional sempre deles fizeram.

Veremos agora como os diversos decisores políticos - muitos defensores declarados do projeto europeu - irão posicionar-se ante ele.

A sua discussão ocorrerá num momento em que, feliz ou infelizmente, se de-senvolvem processos relevantes para o nosso regime democrático e que, para o bem e para o mal, têm tido grande impacto público e mediático.

Felizmente, pois significa que o sistema judicial, por fim, conseguiu vencer a inércia que o dominou quanto ao tratamento de matérias relevantes para o país e os cidadãos.

Infelizmente porque, precisamente por isso, tal atividade fez levantar os diabos interesseiros e interessados a quem tal passividade importava.

Devendo o projeto que foi divulgado otimizar ainda mais a capacidade do MP, será importante verificar, pois, que tipo de mudanças e alianças para as impor se irão - ou não - suceder.

De uma coisa estamos certos: muitos devem ser já os que, neste momento, conjuram - e não pelas razões de pormenor que referi - para limitar o mais que puderem as virtualidades de tal projeto e a continuação do poder autónomo de iniciativa processual desta magistratura.

Em saber discernir o acessório e o essencial do que deve ser discutido se situará, também, a inteligência dos magistrados e das suas estruturas para ajudarem a salvaguardar a autonomia do MP e, por via dela, a independência do poder judicial.

