Putin quererá recuperar a ex-URSS?

O Reino Unido, durante muitos anos, recebeu milionários russos que investiram largos milhões de dólares no país e nunca questionou a origem desse dinheiro. Ao longo desse tempo, vários cidadãos russos foram assassinados em solo britânico e as conclusões das autópsias, nalguns casos, davam vontade de rir não fosse a seriedade do assunto. Mas tudo parece ter mudado com o envenenamento do ex-espião Sergei Skripal e da sua filha, que lutam pela sobrevivência, já que as autoridades britânicas decidiram abrir uma guerra com a todo-poderosa Rússia de Vladimir Putin.

No princípio do mês, a televisão russa tinha deixado um recado muito forte: “Queres ser um traidor profissional à pátria ou só odeias o teu país nos tempos livres, repito, não importa, não vás para Inglaterra.” O recado deve mesmo ser levado à letra, pois os tentáculos da espionagem russa estão bem fortes e chegam onde menos se espera.

Depois do anúncio da saída da União Europeia, a Inglaterra parece também querer abrir outra frente de conflito e mostra-se indiferente à força russa, coisa que não fez no passado (pelo menos aos olhos do comum dos mortais). Será que agora os negócios milionários dos russos em terras de sua majestade já não fazem falta à economia local? É curioso perceber como o Reino Unido se (não) preocupava com a origem do dinheiro dos oligarcas russos e atualmente diz que tudo irá mudar. Nos bastidores da diplomacia deve ter-se passado algo muito grave para que o Reino Unido, a União Europeia e, pasme-se, os Estados Unidos da América de Donald Trump tenham acordado para as jogadas de bastidores dos serviços secretos de Putin. O que virá a seguir, ninguém sabe, mas que a Rússia está a querer impor-se de novo como uma potência que põe o mundo em sentido, ninguém duvida. Afinal, Putin até revelou há pouco que tem os mísseis mais modernos e eficazes, capazes de atingirem os EUA sem serem detetados. A Guerra Fria está de volta, com mais armas e mais interesses em jogo. A Síria é apenas uma amostra, e o Reino Unido um pretexto para revelar o poderio da Rússia. Veremos se Putin não quererá recuperar a ex-URSS...