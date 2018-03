O triunfo do Lyon em Marselha neste domingo, por 3-2, foi épico, com Depay a fazer o golo da vitória já depois dos 90 minutos, mas acabou por ficar marcado por uma enorme confusão à entrada do túnel, após o apito final. A confusão começou ainda dentro do campo, com Rami e Ocampos a trocarem palavras menos amigáveis com vários jogadores do Lyon, e acabou por descambar depois.

Pelo meio do amontoado de jogadores e elementos das duas equipas técnicas a travar-se de razões, surge Anthony Lopes. As imagens não deixam margem para dúvidas: o internacional português, guarda-redes e capitão do Lyon, vem disparado em direção à confusão e agride, com uma chapada, um elemento da equipa técnica do Marselha. Totalista na Liga francesa, o guardião pode incorrer num pesado castigo.



Também esta segunda-feira, o Lyon foi informado de que está em risco de ser excluído das competições europeias, depois de a UEFA ter aberto um processo disciplinar ao clube na sequência de desacatos antes e durante o jogo com o CSKA de Moscovo, na segunda mão dos oitavos-de-final da Liga Europa.

O Lyon, refira-se, já se encontrava em regime probatório desde o jogo com o Besiktas da edição passada da prova - um encontro que terminou com confrontos entre as claques dos dois clubes. Tanto os franceses como os turcos foram penalizados pela UEFA com a exclusão das competições europeias, mas a pena ficou suspensa por dois anos.

A decisão final do organismo que rege o futebol europeu será tomada a 31 de maio. O Lyon - no caso, os seus adeptos - é acusado de "comportamento racista", "lançamento de objetos e uso de dispositivos pirotécnicos", "distúrbios da multidão" e "escadas bloqueadas". Antes do jogo, um veículo da brigada anti-crime foi atacado por cerca de 150 indivíduos encapuzados. Oito polícias do corpo de intervenção ficaram feridos, dois dos quais em estado grave.

O Marselha, curiosamente a equipa envolvida nos confrontos com o Lyon deste domingo, tem igualmente um processo disciplinar aberto pela UEFA, devido ao "uso e lançamento de dispositivos pirotécnicos" e "distúrbios da multidão" no encontro com o Athletic Bilbau, na mesma prova.